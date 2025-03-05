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KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 00:00

T.C. KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/124 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi Konuklu Köyü

ADA NO : 302

PARSEL NO : 3

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.073,99 m2

MALİKLERİ : NİMAN ŞİMŞEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.11/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02184429