T.C.

KULA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

22/12/2023

Sayı : 2022/123 Esas

İLAN

KULA ASLİYE HUKUKMAHKEMESİ

SAYI: 2022/123-2022/273 E.K.

Davacı ,UMMUHAN ŞENTÜRK ile Davalı , KULA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

"Manisa ili Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Cilt No:5 Hane No:311 Bsn:85'de nüfusa kayıtlı Cemil ve Ayşe kızı 20/11/2001 Kula doğumlu 43756686128 TC Kimlik Nolu Ummuhan ŞENTÜRK'ün nüfus kayıtlarına "Ummuhan" olarak tescil edilen isminin "Umay" olarak düzeltilerek nüfusa kayıt ve tesciline,

Dair verilen karar ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN02142997