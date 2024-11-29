KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Gayrimenkul Satış İlanı

1-Satışı yapılacak gayrimenkul İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, Gürcüdağ Sk, Seyyah Apartmanı, No:25, Kat:2, Dai:11, 34852 adresindedir.



2-Gayrimenkul Maltepe Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, G22-A-08-B-2-C pafta, 15634 ada, 12 parsel, 107140654 Taşınmaz ID, 497590394 Hisse ID olan, 1.180,70 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli ana taşınmazda konumlu dairenin hissesi 1/1’ dir. Ana gayrimenkul; 1 bodrum kat + zeminkat + 4 normal kat + çatı katı olarak inşa edilmiştir. Konu 11 numaralı bağımsız bölüm; brüt yaklaşık 94 m² kullanım alanı içerisinde 1 adet salon, 1 adet mutfak, 2 adet yatak odası, 1 adet ebeveyn banyosu, 1 adet sandık odası, 1 adet banyo, 1 adet wc, 2 adet balkon ve antre hacimlerinden oluşmaktadır.



3-Satışa çıkarılan gayrimenkule 2.800.000,00-TL (İki milyon sekiz yüz bin TL)(KDV Hariç) olarak değer takdir edilmiştir.



4-Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün değerinin rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 210.000,00-TL(İki yüz on bin TL) teminat yatırması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’ un 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.” kabul edilecektir.



5-Gayrimenkulün birinci ihalesi 17.12.2024 tarihinde saat 16:00' de açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı/ Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/ Satış Komisyonu Başkanlığı’ nca, Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.



6-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.



7-Gayrimenkul teminatı satış saatinden 1 saat evvel 15:00' e kadar satış komisyonunun toplandığı vergi dairesi veznesine yatırılır. (Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğünün emanet hesabına) Karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) aynı saate kadar İstanbul Defterdarlığı/ Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/ Satış Komisyonu Başkanlığı’ na ibraz edecektir.



8-Gayrimenkulün satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masraflarını karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra aynı mahalde 24.12.2024 gün ve saatte (16.00'da) tekrar 2. artırana ihale edilecektir.



9-Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır.



BİLGİLER: Gayrimenkul üzerinde 1. sıra dairemiz haczi bulunmaktadır.



10-İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi(%1), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.



11-Pey ipotekli borç dikkate alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.



12-Gayrimenkul arttırma sonunda 3 (üç) defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75' i olan 2.100.000,00-TL’ yi (İki milyon yüz TL) bulmak zorundadır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.



13-Arttırma 12. maddede yazılı miktar elde edilemediği takdirde en çok arttırma taahhüdü baki kalmak kaydıyla arttırma 7 (yedi) gün daha uzatılır. 7. günü aynı saatte gayrimenkul en çok arttıran ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanı alacakları ile birlikte masraflarını da aşması lazımdır. Aşmazsa satış yapılamaz.



14- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir.



İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.



Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir. Bu madde ile 86. madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.



Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar A.A.T.U.H.K.’ na göre tahsil dairesince tahsil edilir.



15-Borçlu ihale saatinden önce vergi borcunun tamamını ödediği takdirde gayrimenkulün satışından vazgeçilir.



16-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.



Yukarıda yazılı olan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden bilgi edinebilir.

#ilangovtr Basın no ILN02130577