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KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 00:00

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
Küçükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Küçükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç
0090467898YAŞAR AĞGÜLALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20161120161100152023090666M9100000042023090614M9E0000049102.859,56 TL
0090467898YAŞAR AĞGÜLALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20161220161200152023090666M9100000042023090614M9E000004894.992,84 TL
0090467898YAŞAR AĞGÜLALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20161120161100152023090666M9100000042023090614M9E000004922.857,68 TL
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0090467898YAŞAR AĞGÜLALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL20161020161000152023090666M9100000042023090614M9E000004619.942,14 TL
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0840436464KIVANÇ ARSLANGÖRÜRHALKALI MERKEZ MAH. ESKİ BAĞLAR CAD. Kapı No:44 Daire No:23 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL20130120131200012020011666M9100008092019081614M9E000042018.519,84 TL
1110152295ABDURRAHİM AYDINMEHMET AKİF ERSOY MAH. 2013. SK. ASRIN Kapı No:6 -8 Daire No:29 Tel: ESENYURT İSTANBUL20160120160100032024041666M9200000082024041614M9F000011252.116,63 TL
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1110152295ABDURRAHİM AYDINMEHMET AKİF ERSOY MAH. 2013. SK. ASRIN Kapı No:6 -8 Daire No:29 Tel: ESENYURT İSTANBUL20160120161243152024041666M9200000082024041614M9F000010370.847,62 TL
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2110544609ERDİNÇ CİVANBARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2299. SK. AYIŞIĞI VADI EVLERI E BLOK Kapı No:3 E Daire No:25 Tel: ESENYURT İSTANBUL20150120151200012020011666M9300001202019101114M9G000097973.024,49 TL
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2860227686AYHAN DEMİREZSARIGÖL MAH. ODABASI SK. Kapı No:3 Daire No:4 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL20140120141200012020011666M9300008452019081614M9G000016424.166,49 TL
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3800509756ESKAR MOTORLU ARAÇLAR VE TAŞIMACILIK TİCŞENLİKKÖY M. FLORYA C. Kapı No:64 Daire No:2 Tel:2126628594 BAKIRKÖY İSTANBUL20140120141230742020011666M9400006942020011314M9H000099423.835,18 TL
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3800509756ESKAR MOTORLU ARAÇLAR VE TAŞIMACILIK TİCŞENLİKKÖY M. FLORYA C. Kapı No:64 Daire No:2 Tel:2126628594 BAKIRKÖY İSTANBUL20140220140200152020011666M9400006942020011314M9H0000997109.076,10 TL
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