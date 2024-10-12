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KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 00:00

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
 
Ad-Soyad/UnvanVergi Kimlik NoAdresVergi DönemiAna Vergi KoduVergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı BorcuKesinleşen Gecikme ZammıCeza TutarıToplam Borç
NICOLO ZANIOLO9961362360ŞENLİKKÖY MAH. GERMEYAN SK. GALATASARAY FUTBOL AKADEMISI Kapı No:106 /1 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL01/2023-12/2023001200122024080166M9A00000032024080114M9N00000034.325.908,800,000,004.325.908,80
Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’un 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02103257