Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/17097 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17097 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, 1265 Ada, 1 Parsel, B2/11/-/48 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazbilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;

'' Anagayrımenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, 1265 Ada, 1 Parselde kayıtlı, YİRMİBEŞ BLOKLU BİNYÜZALTMIŞ MESKENLİ KARGİR APARTMAN nitelikli 73.790,05 m² alanlı Konut Sitesidir. Site, Kiptaş tarafından yapılmış ve 4. Etap 1. Kısım Sitesi olarak isimlendirilmiştir. Site içinde her biri İskânlı, B ve D tipli 25 Blok adet blokta toplamda 1160 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Konu taşınmaz, kat mülkiyetli B2 Blokta, 6/7392 arsa paylı, 11. Kat, 48 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümdür. Taşınmazın bulunduğu B-2 Blok, Mevlana Celalettin Rumi Caddesinden 16B dış kapı no?su ile numaralandırılmış, betonarme karkas sistemde, kaliteli malzeme ve işçilikle, ayrık blok nizamlı olarak inşa edilmiştir. Başakşehir İlçe Tapu Müdürlüğünde incelediğimiz işlem dosyasında bulunan, B2 blok binaya ait, üzerinde ilgili belediyenin onay tarihi ve proje no?su bulunmayan, 01.11.2004 tarihi ile sığınak tespit ve denetim komisyonunca onaylanmış olan kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre, B2 Blok, bodrum, zemin, 11 normal katlıdır. Bodrum katında, sığınak, kapıcı dairesi ile binaya ait ortak alanlar, zemin ve normal katların her birinde 4?er adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. B2 blok binada, toplam 48 adet bağımsız bölüm mesken mevcuttur. Binanın dış cephesi, boyalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, demir profillidir. Bina içinde, giriş sahanlığı, merdiven basamakları ve kat sahanlık zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir. Bina ruhsat alım tarihi itibariyle yaklaşık 21 yaşındadır.B2 Blok- 48 nolu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde, B2 Blok binanın 11. Katında, Net:65 m² (Brüt:76 m²) alanda, 2 oda, salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. B2 Blok girişi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz binanın ön cephesinden kuzeye, binanın sağ yan cephesinden, batıya olmak üzere, çift cephelidir. Kapı no?su;48?dir. Isıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. İç mekânlarında, salon ve oda hacimlerinde, zeminler, laminat parke döşemelidir. Islak hacimler, antre, koridor zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarları, satenboyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermeritten imal mutfak tezgâhı, mdf'li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyoda, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duş alanı bulunmaktadır. Mesken kapısı, çelik, iç kapıları, suntalam tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmaz, mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur. '' denilmektedir.

Adresi :Başak Mahallesi, Mevlana Celaleddini Rumi Caddesi, 4. Etap 1. Kısım Sitesi, B-2 Blok, No:16B, D:48 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 65 m2

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 1265 Ada, 1 Parsel sayılı yer için imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, söz konusu yer, bugün itibariyle; “05.07.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli, İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında, Konut alanı, E:1,60, H. Serbest olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haiz olup, geri kalan kısmı 1/1000 ölçekli ‘’16.09.2007 onay tarihli Başakşehir 4. Etap-Eski Edirne Asfaltı arası Bağlantısı yol, kavşak uygulama Projesi Mevzi Uygulama İmar Planı’’ kapsamında’’ Yol alanı, Kavşak Alanı, Yol Altyapı Alanı ve Yeşil Alan haricinde düzenleme yapılamaz olup; uygulama imar planı plan notları, Özel Hükümler madde 12'de; “Askeriyenin Görüşüne Göre Max. H Deniz Kotuna Göre Çatı ve Baca Yükseklikleri de Dahil 212.50 Metreyi Geçemez.” şeklinde belirtilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20/02/2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; “İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle…” hükmü eklendiği belirtilmiştir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28/04/2021 tarih ve 857759 sayılı “Yençok:Serbest” kararı bulunan imar planları konulu yazısında; “….yatay mimari yaklaşımıyla , çevre parseller veya yapı adalarındaki mevzuata uygun teşekküller ve siluet gibi hususlara göre değerlendirilerek ve bu esaslara göre idaresince gerekli görülmesi halinde plan notlarında belirlenen azami yükseklik değerinin altında yükseklik belirlenerek, plan değişikliğine gerek kalmadan çevresi ile uyumlu olacak biçimde yükseklik uygulaması gerçekleştirilmesi mümkündür.” şeklinde belirtilmektedir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:48

21/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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