Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/13389 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13389 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 1444 Ada, 122 Parsel, D Blok 3. Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm

TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 09.07.2026 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1444 ada, 122 parsel sayılı 775,28m2 miktarlı kat irtifakı tesisli tarla vasıflı taşınmazda 50/1250 arsa paylı D Blok 3.kat (8) bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamının S***** Y***** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczinin mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 871257 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1444 ada, 122 parsel, plansız alanda ve İç Dış Kumsal Doğal Sit ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında kalmaktadır, 6306 sayılı yasaya göre "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanına geçtiğinden imar durumu düzenlenememektedir. Söz konusu parsele; 07.09.1972 tarih 117/15 cilt/sahife no, 119/15 dosya no ile yapı ruhsatı verilmiştir denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN AÇIK ADRESİ

Konu taşınmaz; Fatih Mahallesi, Kubilay Sokak No:7 Erol Apartmanı D BlokDaire:8 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde yer almaktadır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Kubilay Sokakta, tapunun 1444 ada, 122 parsel numarasında kayıtlı ve Kubilay Sokaktan 7 dış kapı numarası alan 775,28m2 miktarlı kat irtifakı tesisli tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan Erol Apartmanı D Blokta 50/1250 arsa paylı 3.kat (8) bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı niteliğindedir.

Konu taşınmazın da yer aldığı ana bina; zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 50 yılı geçkin ömre sahip, kurulu kat irtifakına göre C ve D olmak üzere iki girişli, C Blok girişi 13, D Blok girişi 12 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 25 bağımsız bölümlü, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. D Blok zemin ve normal katlarında ikişer daire bulunmakta olup, satışa konu 8 bağımsız bölüm numaralı daire 3.normal katta yer almaktadır. Daire plan itibariyle antre, hol, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 70m2 net (süpürülebilir) alana sahip, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlıdır.

Taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

TAŞINMAZIN FİİLİ KULLANIMI

Konu taşınmaz tapu kayıtlarında daire vasfında olup, fiili olarak daire kullanımlı ve net alanı 150m2'nin altındadır.

Adresi : Fatih Mah. Kubilay Sok. No:7 Erol Apt. D Blok 8 Nolu Daire Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 70.000 m2

Arsa Payı : 50/1250

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 871257 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1444 ada, 122 parsel, plansız alanda ve İç Dış Kumsal Doğal Sit ve Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında kalmaktadır, 6306 sayılı yasaya göre "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanına geçtiğinden imar durumu düzenlenememektedir. Söz konusu parsele; 07.09.1972 tarih 117/15 cilt/sahife no, 119/15 dosya no ile yapı ruhsatı verilmiştir denilmiştir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:59

18/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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