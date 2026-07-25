Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/23768 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23768 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazların Ortak İmar Durumu :Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bila tarih ve E-33067842-115.02.01-753874 sayılı elektronik imzalı yazısına göre;" Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 12978 parsel sayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir.

Söz konusu parsel; 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022, 27.07.2025 tasdik tarihli

1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 1.21 maddesi hükümlerine haiz, İ-4 (İkiz Nizam 4 kat) Konut Alanında kalmaktadır.

Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. " Denilmektedir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 12978 Parsel, -/2/-/12 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişice yapılan değerlendirmede ;

'' Tapunun İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Kapanarya Mevkii, - ada, 12978 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece ilçesi, KanaryaMahallesi, Florya Caddesi, 70 dış kapı no.lu, 12 iç kapı no.lu daire adresinde yer almaktadır.İlgili tapuda mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz yapının taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup 3 bodrum kat+ zemin kat+ 3normal kat+ Çap katlıdır.20adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Bina girişi zemin kattan verilmiştir. Yapıda asansöryoktur. Yapınındış cephesistandart cepheboyalı olup çatısı mevcuttur. Binanın giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup kaldırım seviyesinden yukarı doğru mermer kaplı merdiven basamaklarından çıkılarak ulaşılmaktadır. Engelliler için merdivenlerin yan tarafında mermer kaplı engelli rampası yapılmıştır. Yapı giriş kapısı camlıçelik kapıdır. Yapı giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları seramik kaplı, merdivenleri mermer kaplı olup sahanlıkların duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Kıymet takdiri istenen 2. kattakonumlu, 12 no.lu bağımsız bölüm daire onanlı projesine göre; net 56 m2, alanda salon, mutfak, 2 oda, banyo, antre vebalkonhacimlerinden ibarettir. Dairenin salon ve odaların zeminleri laminat parke döşeli, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalı olup granit mutfak tezgâhı ve eviyesi ile mutfak dolapları mevcuttur. Banyo-wc 'nin zemini ve duvarları seramik kaplı olup camlı duşakabin, klozet ve lavabo- banyo dolabı bulunmaktadır. Antrenin zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Dış kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapı ve pencere doğramaları pvc profillidir. Isıtma sistemi, kombi-doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı takriben 8 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.''

Adresi : KanaryaMahallesi, Florya Caddesi, 70 Dış Kapı No.Lu, 12 İç Kapı No Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 56 m2

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 13:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 12978 Parsel, -/2/-/13 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bilirkişilerce yapılan değerlendirmede ;''İlgili tapuda mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz yapının taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup 3 bodrum kat+ zemin kat+ 3normal kat+ Çap katlıdır.20adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Bina girişi zemin kattan verilmiştir. Yapıda asansöryoktur. Yapınındış cephesistandart cepheboyalı olup çatısı mevcuttur. Binanın giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup kaldırım seviyesinden yukarı doğru mermer kaplı merdiven basamaklarından çıkılarak ulaşılmaktadır. Engelliler için merdivenlerin yan tarafında mermer kaplı engelli rampası yapılmıştır. Yapı giriş kapısı camlıçelik kapıdır. Yapı giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları seramik kaplı, merdivenleri mermer kaplı olup sahanlıkların duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Kıymet takdiri istenen 2. kattakonumlu, 13no.lu bağımsız bölüm dairenet 52,2 m2, alanda salon, mutfak 2 oda, banyo, antre ve balkon hacimlerinden ibarettir. Keşif günü dairede kimsenin bulunmaması nedeniyle mimari projeye göre kıymet takdiri yapılmıştır.Dış kapısı çelik kapı ve pencere doğramaları pvc profillidir.Isıtma sistemi, kombi-doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı takriben 8 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

Adresi :KanaryaMahallesi, Florya Caddesi, 70 Dış Kapı No.Lu, 13Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 52,2 m2

Kıymeti : 3.050.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 14:58

23/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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