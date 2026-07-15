Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2026/11609 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11609 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, 1280 Ada, 1 Parsel, C9 Blok 8. Kat 34 Nolu Bağ

1- TAPU KAYDI

Dosyada bulunan 13.02.2026 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, 1280 ada, 1 parsel sayılı 40.964,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli “B.A.K. 10 Bloktan Oluşan Apartman ve Arsası” vasıflı taşınmazda 10/4320 arsa paylı C-9 Blok 8.kat (34) nolu meskenin tamamının O**** T**** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile çeşitli şerhler mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 18.02.2026 tarih, 291385 sayılı imar durumu yazısına göre; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, İkitelli-1 mevkii, 1280 ada 1 parsel bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “04.07.2003 t.t.'li İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı” kapsamında Konut Alanında, E:1.40, H:Serbest olup, kısmen Enerji Nakil Hattı Güzergahından etkilenmektedir. Uygulama İmar Planı plan notları Özel Hükümler madde 12.'de; “Askeriyenin Görüşüne Göre Max. H Deniz Kotuna Göre Çatı ve Baca Yükseklikleri de Dahil 212.50 Metreyi Geçemez.” şeklinde belirtilmektedir. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; “İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok: Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle…” hükmü eklendiği belirtilmiştir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28/04/2021 tarih ve E-82722354-305.99-857759 sayılı “Yençok: Serbest” kararı bulunan imar planları konulu yazısında; “……….yatay mimari yaklaşımıyla , çevre parseller veya yapı adalarındaki mevzuata uygun teşekküller ve siluet gibi hususlara göre değerlendirilerek ve bu esaslara göre idaresince gerekli görülmesi halinde plan notlarında belirlenen azami yükseklik değerinin altında yükseklik belirlenerek, plan değişikliğine gerek kalmadan çevresi ile uyumlu olacak biçimde yükseklik uygulaması gerçekleştirilmesi mümkündür.” şeklinde belirtilmektedir.

1280 ada 1 parsel sayılı taşınmazın da içinde bulunduğu bölgede; 03.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanı onayı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına dair karar alınmış olup, 04.11.2020 tarih ve 31294 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN ADRESİ

Konu taşınmaz; Başak Mahallesi, Yunus Emre Caddesi No : 37G Aşiyan Sitesi C9 Blok Daire 34 Başakşehir/ İstanbul adresinde yer almaktadır.

5-TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Yunus Emre Caddesinde, tapunun 1280 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 40.964,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Aşiyan Sitesinde 37Gdış kapı numaralı C9 Blok 10/4320 arsa paylı 8.kat (34) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 10 normal katlı, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 15 yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ile asansörü mevcut, katlarında dörder daireli ana binanın 8.normal katında yer alan daire; antre, salon, mutfak, koridor, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, 135m2 alana sahip, site dahilinde yer alan emsal dairelerde zemin döşemeleri seramik ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, pencereleri PVC ve ısıcamlı, daire giriş kapısı çelik kapı olup, doğalgaz yakıtı kombi kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.

6- TAŞINMAZIN FİİLİ DURUMU

Konu taşınmaz tapu kaydında mesken nitelikli olup, fiili olarak da mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Başak Mahallesi, Yunus Emre Caddesi No : 37G Aşiyan Sitesi C9 Blok Daire 34 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 135 m2

Arsa Payı : 10/4320

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 10.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir (Küçükçekmece 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/44 D.İş sayılı idarenin yazılı talebi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b maddesi gereğince şerh (hisseye yönelik)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:57

13/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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