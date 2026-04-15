Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/16084 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16084 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, KÜÇÜKÇEKMECE Mahalle/Köy, YENİMAHALLE Mevkii, 9538 Parsel, ZEMİN KAT 27 NOLU DÜKKAN NİTELİĞİNDE BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre ;

1- TAPU KAYDI: Dosyada bulunan 25.11.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle mevkiinde bulunan 9538 parsel sayılı 612,41m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli ?Yedi Katlı Betonarme Mesken, Ofis, İş Yeri ve Arsası? vasıflı taşınmazda 410190/15814400 arsa paylı zemin kat (27) bağımsız bölüm numaralı dükkanın tamamının C*****N T*****R adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidatlar mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 568022 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, 9538 parsel sayılı taşınmaz, 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 1.21 maddesindeki hükümlerine haiz, Ayrık Nizam 5 kat (A-5), Konut Alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI :Söz konusu taşınmazın dosyası içerisindeki tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN POSTA ADRESİ Konu taşınmazın posta adresi: Cennet Mahallesi, Pakten Sokak No:19-21 Kırımlı Apartmanı zemin kat 27 nolu dükkan Küçükçekmece/ İstanbul şeklindedir.

5- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, Pakten Sokakta, tapunun 9538 parsel numarasında kayıtlı ve Pakten Sokaktan 19-21 dış kapı numarası alan 612,41m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Kırımlı Apartmanında 410190/15814400 arsa paylı zemin kat (27) bağımsız bölüm numaralı dükkanın tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, iki yıllık ömre sahip, onaylı mimari projesine göre bodrum katında iki daire, zemin katında dört adet dükkan ile iki daire, normal katlarında beşer daireli, 4.normal kat daireleri çatı arası piyesli daire şeklinde, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut ana binanın zemin katında yer alan 27 bağımsız bölüm numaralı dükkan, onaylı mimari projesine göre zemin katta 38m2 alana sahip, projesinde bodrum katta 75,20m2 deposu mevcut, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum doğrama ve stor kepenkli, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Cennet Mahallesi, Pakten Sokak No:19-21 Kırımlı Apartmanı Zemin Kat 27 Nolu Dükkan Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 612,41 m2

Arsa Payı : 410190/15814400

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:34

14/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

