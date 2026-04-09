Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/14472 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14472 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, MENEKŞE Mevkii, 801 Ada, 9 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 801 ada 9 parsel, 68.307,31 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, ana gayrimenkul " 25 Bloklu İki Sosyal Tesisi Ve Bir Havuzu Olan Betonarme Apartman Ve Arsası" vasfı ile kayıtlı, 213/90792 arsa paylı, E3 Blok, 2-1.Bodrum Kat 1 bağımsız bölüm numaralı "KONUT" nitelikli taşınmazdır. Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre İdari Adresi: Atakent Mahallesi 219 Sokak, No:18 İstanbul Lounge Sitesi, E-3 Blok D:1 Küçükçekmece/İstanbul posta adresinde konumludur. Kıymet takdirine konu taşınmaz Turgut Özal Bulvarı 200 metre, Marmara Denizi 6500 metre, D-100 karayolu 6000 metre, Küçükçekmece Kaymakamlığı 5300 metre, Küçükçekmece Belediyesi 1900 metre, Küçükçekmece Gölü 1000 metre takribi yatay uzaklıklardadır Satışa konu taşınmaz ?MESKEN? olarak kullanılmaktadır. Kiracı tarafından kullanımdadır Ana taşınmaz, 68.307,31 m² arsa üzerinde blok nizamda inşa edilmiş İstanbul Lounge Sitesidir. İstanbul Lounge üzerinde 25 blok olarak inşa edilmiştir. 792 adet bağımsız bölüme ayrılmıştır. Sitede, 2+1, 3+1 ve 4+1 bu daireler, sosyal tesis, kapalı spor tesisi, 24 saat güvenlik hizmeti, açık/kapalı havuzlar, süs havuzları, açık spor sahaları, geniş yeşil rekreasyon alanları, kapalı otoparklar bulunmaktadır. Kat mülkiyetlidir. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalı dekoratif kaplamadır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Taşınmaz donanımlı site içinde yer almaktadır. Binada asansör, kapalı otopark imkanı bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz Konut niteliklidir. 2. Bodrum kat +1. Bodrum katta konumludur. Projesi üzerinde ve yerinde yapılan incelemeye göre 141,81 m2 net alanlı, 180,00 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre ve yerinde konut dubleks olup alt kat; antre, koridor, dubleks merdiven, yaşam alanı, 2 adet yatak odası, açık mutfak hacimli üst katı; banyo+ tuvalet, hol, 3 adet yatak odası hacimlerinden oluşmaktadır .Giriş kapısı çelik, iç kapıları camlı amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Isınma merkezi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Atakent Mahallesi 219 Sokak, No:18 İstanbul Lounge Sitesi, E-3 Blok D:1 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 141,81 m2 ( bağımsız bölüm net kullanım alanı)

Arsa Payı : 213/90792

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Alınan İmar Durum Bilgilerine göre: Söz konusu parsel; 07.11.2010-14.08.2012–13.02.2013-26.07.2013-24.07.2018–21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 2. maddesi hükümlerine haiz, E: 1.25, yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. Plan notlarının 1.46. maddesinde "Planlama alanında ruhsat alarak yapılaşmış ve/veya inşaat süresi devam eden parsellerde yapı ruhsatı eki mimari projelerdeki irtifa değeri aşılamaz". denilmekte olup 2.1. maddesinde "Bu alanlarda planda tanımlanmış yapılaşma şartlarını geçmemek koşulu ile mimari avan proje doğrultusunda Yençok=Z+14 Kat olmak üzere ayrık, ikiz-ayrık ve blok uygulamaları yapılabilir." denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup yönetim planı, ..KM'ne çevrilmiştir, 1 TLbedel karşılığında kira sözleşmesi vardır(99 Yıllığı 1 TL bedelle TEDAŞlehine kira şerhi vardır. Şerhleri ile birlikte muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:57

06/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02443485