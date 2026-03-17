Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/222436 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/222436 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, Cihangir Mevkii, 18833 Parsel, 2 .kat ( 13 ) Nolu Bağımsız

Bölüm

Bilirkişi Raporuna Göre;

Satışa konu taşınmaz; ve doğalgaz tesisatları mevcuttur.İstanbul, Avcılar İlçesi, Cihangir (Tapuda: Avcılar) Mahallesi, Ormanlı Caddesinde, tapunun 18833 parsel numarasında kayıtlı ve Ormanlı Caddesinden 59 dış kapı numarası alan523,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli "Kargir Apartman" vasıflı taşınmazda 12/178 arsa paylı 2.kat (13) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Ormanlı Caddesi- Dokuzgökler Sokak ve Civa Sokak olmak üzere üç kadastral yola cepheli konumda yer alan ana bina 2 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K.tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş durumda, bina ana girişi 1.bodrum kat seviyesinden sağlanmış olup katlarında dörder daire bulunmaktadır. Ana bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğal gaz tesisatı mevcut olup, 13 bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın2.normal katında konumludur. Daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo,WC ve balkon mahallerinden ibaret, 90m2 alana sahip, zemin döşemeleri seramik ve parke,duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire pencereleri PVC ve ısıcamlı,çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur.Konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış,her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir

Adresi : Cihangir Mah. Ormanlı Cad. No: 59/13 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 90 m2

Arsa Payı : 12/178

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : 15.06.1990 tarih ve 5565 yev. sayılı -TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU KİRA ŞERHİTapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 14:58

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 14:58

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 16134 Parsel, 1. Kat ( 9 ) Nolu Bağımsız Bölüm

Bilirkişi Raporuna Göre;

Ana Taşınmaz Özellikleri;

Ana taşınmaz 543,25 m² arsa üzerinde ayrık nizamda inşa edilmiş 7 katlı bina mevcuttur, Satışa konumlu meskenin bulunduğu bina, 2 bodrum+ zemin +3 Normal kat + çatı kattan oluşmaktadır, Bina kat irtifaklıdır, Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında (16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ) olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi 1.bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı çelik kapıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları ahşap doğramadır. Taşınmazın yer aldığı bina 35 yaş ve üstüdür, Binada asansör bulunmaktadır, Projesinde ve yerinde açık/kapalı otopark imkanı bulunmamaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri;

Satışa konu 1.kat 9 numaralı bağımsız bölüm daire niteliklidir, Projesinde yapılan incelemeye göre toplamda 135 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre; hol, koridor, banyo, tuvalet, salon, 3 adet oda, mutfak, 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır, Giriş kapıları çelik, iç kapıları camlı ahşap kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde şap üzeri balıksırtı parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır, Banyoda, klozet, küvet, lavabo, duşa kabin, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur, Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Denizköşkler Mah. Çukur Sokak Ersoy Apt. No: 2 / 9 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 135 m2

Arsa Payı : 20/300

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:59

07/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

