Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/21404 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21404 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, 1265 Ada, 1 Parsel, D3 BLOK 10. KAT 44 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

TAPU KAYDI :Taşınmazın 12.11.2025 tarihli Tapu Kaydında; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli -1 Mahallesi, 1265 ada 1 parsel sayılı, 73.790,05 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde, ana gayrimenkul “Yirmibeş Bloklu Binyüzaltmış Meskenli Kargir Apartman" vasfı ile kayıtlı, 8/7392 arsa paylı, D3 Blok 10.kat, 44 bağımsız bölüm numaralı "MESKEN" nitelikli taşınmazın tamamı borçlu N*A* adına kayıtlıdır. Taşınmazın kaydı üzerinde muhtelif haciz şerhleri bulunduğu görülmektedir. Kat mülkiyetlidir. Tapu takyidatları tapu kaydındaki gibidir.

TAŞINMAZIN KONUMU ve AÇIK ADRESİ: İdari Adresi: Başak Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi, No:20D, D3 Blok, 10. Kat D:44 Başakşehir/İstanbul posta adresinde konumludur. Kıymet takdirine konu taşınmaz, TEM Otoyoluna 4400 m, Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezine 4200 m., Olimpiyat Stadına 4450 metre mesafede bulunmakta olduğu hususu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN FİİLİ DURUMU :Satışa konu taşınmaz "MESKEN" olarak kullanımdadır.

Adresi : Başak Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi, No:20D, D3 Blok, 10. Kat D:44 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 73.790,05 m2

Arsa Payı : 8/7392

İmar Durumu :Dosyasında mevcut Başakşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/12/2025 tarih 278699 sayılıyazısında; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Başak mah, İkitelli-1 mevkii, 1265 ada 1 parsel sayılıtaşınmaza ait imar durumu bilgisine göre, söz konusu parsel bugün itibariyle; büyük kısmı 1/1000 ölçekli“04.07.2003t.t.'li İkitelli Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı” kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, E:1.60, H:Serbest'dir. Geri kalan kısmı 1/1000 ölçekli “16.09.2007 t.t.'li Başakşehir 4.Etap-Eski Edirne Asfaltı Arası Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Projesi Mevzi Uygulama İmar Planı” kapsamında Yol Rezerv Alanında kalmaktadır. Yol Rezerv Alanı olarak ayrılan alanlarda, Yol Alanı, Kavşak Alanı, Yol Altyapı Alanı ve Yeşil Alan haricinde düzenleme yapılamaz hususu belirtilmektedir.

Kıymeti : 7.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:32

13/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02426325