T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/6513 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6513 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

SATIŞA KONU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, Halkalı Mevkii, 577 Parsel, 1. BODRUM KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Bilgileri: Dava konusu taşınmaz; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesinde, tapunun 577 parsel numarasında kayıtlı Evliya Çelebi Caddesinden 6 dış kapı numarası alan 2.539,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Onur Kent Apartmanında 64/2539 arsa paylı 1.bodrum kat (3) bağımsız bölüm numaralı konutun tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 7 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 20 yılık ömre sahip, 2.bodrum katında bina ortak alanları, bina ana girişinin de yer aldığı 1.bodrum kat, zemin kat ve normal katlarında dörder daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcut ana binanın 1.bodrum katında yer alan 3 bağımsız bölüm numaralı daire, onaylı projesine göre antre, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo, WC mahallerinden ibaret, 100,20m2 net (süpürülebilir) alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminant parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Dairenin bulunduğu site girişi güvenlikli olup, site dahilinde açık otopark mevcut, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.

Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda; İstanbul'un, Küçükçekmece İlçesi'nin Halkalı Merkez Mahallesi'nde olup, konut ve ticaret nitelikli taşınmazların bulunduğu lokasyonda yer almaktadır. Taşınmaz, camii, hastane, otoyol gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz, , Sabahattin Zaim Üniversitesine 650 metre ,Q7- Karayolu'na 1340 metre kuş uçuşu mesafededir.

Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, ; Tapunun İstanbul, Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 577 parsel numarasında kayıtlı alan 2539,00 m2 miktarlı Betonarme Apartman ve arsa, kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesi 6 dış kapı numarası adresinde yer almakta olduğu bildirilmiştir.

İmar Durumu: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 635465 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, 577 parsel sayılı taşınmaz, 22.06.2005, 26.02.2018, 22.03.2021, 20.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının; 2. maddesindeki hükümlerine haiz, E:1.50, Konut Alanında, kalmaktadır. 577 parsel sayılı taşınmaz ''Hızray'' güzergahında kalmakta olup, uygulama safhasında ilgili kurum görüşlerine uyulmalıdır denilmiştir.

Kıymeti : 6.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:40

17/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

