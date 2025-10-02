Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/5367 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5367 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 3488 parsel sayılı 285,10m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 1/6 hissesi.

Dosya kapsamında yer alan 23.05.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI

Dosyada bulunan 24.04.2025 tarihli tapu kayıt örneğine göre; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, 3488 parsel sayılı 285,10m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 1/6 hissesinin M**** K** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile çeşitli haciz şerhleri mevcut olduğu bildirilmiştir.

TAŞINMAZIN POSTA ADRESİ

Konu taşınmaz, Yenimahalle Mahallesi, Şehit Ayhan Kocaman Sokak No:12Küçükçekmece/ İstanbul adresinde yer almaktadır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Konu taşınmaz; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Yenimahalle (Tapuda: Küçükçekmece) Mahallesi, Şehit Ayhan Kocaman Sokakta, tapunun 3488 parsel numarasında kayıtlı ve Şehit Ayhan Kocaman Sokaktan 12 dış kapı numarası alan 285,10m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 1/6 hissesi niteliğindedir.

Şehit Ayhan Kocaman Sokağa paralel cephesi 14,74mt, parsel arka cephesi 15,43mt, yola dik derinliği 19,73mt ve 20,57mt olan ve tamamı 285,10m2 alana sahip, tapuda arsa vasıflı olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde, 12 dış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina ile bitişiğinde 12/1 dış kapı numaralı zemin kat+ 2 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina yer aldığı tespit edilmiştir. 12 dış kapı numaralı binanın zemin katında bir adet dükkan, normal katlarında birer daire mevcut, 121m2 oturum alanlı, dış cephesi BTB şeklinde, daireleri PVC doğramalı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğaşgaz tesisatları mevcuttur. 12/1 dış kapı numaralı bina zeminde 102m2 oturum alanına sahip, zemin ve normal katlarında birer daireli, dış cephesi sıvalı ve boyasız, daireleri PVC doğramalı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Parsel üzerinde yer alan her iki binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 940m2 civarında olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ulaşım imkanları elverişli olup, talep gören konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Yenimahalle Mahallesi, Şehit Ayhan Kocaman Sokak No:12 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 285,10 m2

Hissesi : 1/6

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 639305sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3488 parsel sayılı taşınmaz, 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, Ayrık Nizam 4 kat (A-4), Konut Alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:10

30/09/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

