KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.850.000,00

1

Taşıt

34HBD868 Plakalı , 2023 Model , CITROEN Marka , A Tipli , 10Q3EJ1709193 Motor No'lu , VR7ACYHZSPL029177 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1499cm3 , Rengi Mavi , Satışa konu araç 34HBD868plakalı mavi renkli i 2023 model Cıtroen C5 AIRCROSS ticari isimli dizel yakıtlı otomotik vites otomobildir. Araç iç incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik bulunmadığı aracın 41568 km.de olduğu araç içinin temiz ve bakımlı olduğu görülmüştür. Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak model yılı itibari ile üst seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle kaporta karoser üzerinde kazalı ve hasarlı kısımlar bulunmadığı model yılı ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları çizikler olduğu görülmüştür. Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şasi numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten aracın bu hali tescili kabil olduğu bilirkişi marifetiyle tespit edilmiştir.

ŞASİ NO VR7ACYHZSPL029177

PLAKA 34 HBD 868

MARKASI & MODEL CITROEN & 2023

CİNSİ & SINIFI OTOMOBİL &

M1 KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI YOLCU NAKLİ & 5 KİŞİ SİLİNDİR

HACMİ & MOTOR GÜCÜ 1499 Cm3 96 kw RENGİ MAVİ YAKIT CİNSİ-VİTES TÜRÜ DİZEL & OTOMATİK

KULLANIM AMACI HUSUSİ KİLOMETRE 41568 KM.

TESCİL AÇIKLAMA Ticari Adı. C5 AIRCROSS 1.5 Net Ağırlığı 1642 kg. Azami Yüklü Ağırlığı 1621 kg. Lastik Ebatları 205*55*R *19 5664 operatöre atılan mesajın cevabında 1 adet kazaya karışmış olduğu KZ1 24/12/2024 Çarpma 40.561 TL olduğu görülmüştür.