Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/4399 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4399 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.201.167,00 1 Taşıt 34GNG422 Plakalı , 2023 Model , KIA Marka , G3LEPP003502 Motor No'lu , KNAD6817GP6797456 Şasi No'lu ...

34GNG422 Plakalı , 2023 Model , KIA Marka , G3LEPP003502 Motor No'lu , KNAD6817GP6797456 Şasi No'lu , Rengi Mavi , KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE YERİNDE YAPILAN İNCELEME VE TESPİTLER , Dosyasındaki mevcut belgelerden gerekse trafik kayıt bilgilerinden ve tespit mahallinde yapılan görsel incelemede, tespite konu 34 GNG 422 plakalı aracın Kia marka Stonic Busıness 1.0 100 OV tipi 2023 model Mavi (Duman) renkli Otomobil olduğu, aracın şasi numarası KNAD6817GP6797456 olduğu, yakıt cinsi Benzinli olup, vites tipi Otomatik olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yaptığım görsel incelemede, aracın nakil vasıtaları niteliğinde olduğu, aracın ruhsatının olmadığı, anahtarının olduğu, ancak aracın uzun süre çalıştırılmadan beklemesi sebebiyle, aracın çalışır durumda olmadığı görülmüş olup, bu nedenle aracın kilometresi okunamadı, motor/mekanik, elektrik/elektronik ve yürür aksamının da eksiklik tespit edilememiştir. Ayrıca aracın iç döşemelerinin iyi olduğu, kaporta ve boya aksamında bariz bir eksiklik görülememiştir. Aracın Tramer sorgulamasında, SBM Sistemindeki KVKK kısıtlamalarından dolayı geçmiş hasar bilgileri ekte sunulamamaktadır. Ancak SBM kayıtlarında 2 adet çarpma şeklinde kazaya karıştığı 5664 gönderilen mesajdan anlaşılmıştır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 14:48

07/07/2025

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02256217