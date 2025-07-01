Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/2605 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2605 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, Karaahmetli Mevkii, 1259 Ada, 1 Parsel, B14 Blok, Zemin Kat ( 3) Nolu Nolu Bağımsız Bölüm

İlgili belediyede mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; söz konusu ana taşınmaz üzerinde çok sayıda blok bulunmaktadır. Sitede açık otopark ve ara yollar mevcuttur. Dosya konusu B-14 Blok binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı blok nizam olup bodrum+ zemin+ 6 normal kat+ ÇAP katlıdır. Binada 28adet b. b. tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup çatısı mevcuttur. Bina giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup camlı çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkları ve merdiven döşemeleri mermer kaplamadır. Binada asansör mevcuttur. Kıymet takdiri yapılan B14 Blok, zemin katta konumlu, 3 iç kapı numaralı meskennet66 m2 alanda salon, mutfak, 2 oda, banyo, wc, antre, koridor ve balkon hacimlerinden ibarettir. Söz konusu meskenin salon ve odaların yer döşemesi laminant parke kaplamalı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Antre, koridor ve mutfağın zemini seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta sabit granit mutfak tezgahı ve eviye mevcut olup tezgah altı ve üstü mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo-wc'nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı olup duşakabin küvet, klozet ve banyo dolabı-lavabo mevcuttur. Wc'nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı olup alaturka tuvalet ve lavabo vardır. Meskenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapılar panel kapı ve dış kapı çelik kapıdır. Meskenin ısıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı vardır. Mesken konut amaçlı kullanılmaktadır. Binanın yaşı 12 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. Sınıf inşaattır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın üzerinde bulunduğu parselin yakınında Yunus Emre Caddesi bulunmaktadır. Sitenin çevresinde Tunahan Cami, Sular Vadisi Parkı, Ahmet Kabaklı İlkokulu, İbb Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu ve konut siteleri mevcuttur. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi: Başak Mahallesi, Melodi Sokak, B14 Blok 9G Dış Kapı Nolu İç Kapı No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 66 m2

Arsa Payı: 6/6256

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : BEDAŞ 05.04.2002 tarih ve 2640 Yevmiyeli Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2025 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 13:45

29/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02251788