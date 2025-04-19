KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMEC EİCRA DAİRESİ

2025/1196 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1196 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.080.000,00 1 Taşıt 34EZH430 Plakalı , 2022 Model , HYUNDAI Marka , G4LCMU580016 Motor No'lu , NLHBM51JBNZ141457 Şasi No ...

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ; Borçlu; N*A G**P T*****L G**A İ*****T İ*****T S****İ V* T*****T L*****D Ş*****İ ne ait, 34 EZH 430 plakalı, HYUNDAI marka, i20 1.4 MPI 100 ELITE 6AT model, 2022 model yılı, NLHBM51JBNZ141457 şasi numaralı, Benzin motorlu, 1368 cm³ silindir hacimli, Gri renkte, M1 sınıfı, ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN KİLOMETRE BİLGİSİ GÖRÜLEMEYEN araç, Takyidat Bilgileri ile karşılaştırılmış ve dosyada belirtilen araç olduğu tarafımdan tespit edilmiştir. Araç kapıları çilingir vesilesi ile açılmıştır. Araç SBM(Tramer) sorgulamasında, geçmiş hasar kaydı görülmemiştir. Araç İncelemesi; Araç incelendiğinde, araç anahtarı olmadığı için çalıştırılamamış, kapılar çilingir yardımı ile açılmıştır. Araç motor havuzunda eksik görülmemiştir. Aracın ön ve arka plakası yoktur. Araç sağ arka çamurlukta sürtmeye bağlı çizik mevcuttur. Sağ arka ve ön kapı altlarında kaldırıma sürtme ile oluşmuş boya atması olduğu görülmüştür. Araç sun roof? lu, klimalı, Car-Play, yol bilgisayarı, ön ve arka koltukların kumaş olduğu görülmüştür. Jantlar Alüminyum alaşımlıdır. Lastikler %50 durumdadır. Araç SBM(Tramer) sorgulamasında, geçmiş hasar kaydı görülmemiştir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 14:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 14:53

17/04/2025

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02209642