Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/44084 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44084 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, Papazköprüsü Mevkii, 12 Ada, 11 Parsel, -/2/-4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz "Çatı Arası Piyesli Daire"'nin tamamı niteliğindedir. Bilirkişilerce yapılan incelemede ; Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, Sungur Sokaktan 16 dış kapı numarası alan Kaya Apartmanı B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, cephesi sıvalı ve boyalı, katlarında birer daireli, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplıdır. 2.kat (4) bağımsız bölüm numaralı daire mahallinde yapılan tespite göre daire giriş kapısının bulunduğu 2.katta girişte antre-hol, banyo-WC, salon, mutfak, iki oda, balkon mahallerinden ibaret 68,50m2 alana sahip, daire içi merdiven ile çıkılan çatı katı antre-hol, iki oda, mutfak, banyo-WC, teras mahallerinden ibaret 65,00m2 alana sahiptir. Satışa konu taşınmaz mahallinde yapılan tespite göre 133,50m2 alanlıdır. Dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, dairelerin giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Keşif tarihi itibari ile daire içi merdiven kaldırılabilir panel ile kapatılarak iki daire olarak kullanılmaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi :İnönü Mahallesi , Sungur Sokak, Kaya Apartmanı ,Dış Kapı No : 16 , Kat :2 Daire :4Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 133,50 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 501443 sayılı imar durumu yazısına göre İnönü Mahallesi, 12 ada 11 parsel sayılı taşınmaz 22.06.2005-28.03.2018 – 22.03.2021- 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesi hükümlerine haiz, B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) Konut Alanında kalmaktadır. Plan notlarının 1.53 maddesinde "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmiştir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 14:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 14:48

16/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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