KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2024/13688 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13688 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle, PAPAZ KÖPRÜSÜ Mevkii, 450 Ada, 40 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : İnönü Mahallesi, Yassı Sokak, 15 Dış Kapı No.Lu, 7 İç Kapı No.Lu Küçükçekmece / İSTANBUL

Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna Göre: "Dosya konusu 3. normal katta konumlu, 7 no.lu bağımsız bölüm, çatı arası piyesli daire onanlı projede; 3. katta 55,50 m2 net alanda salon, 2 oda, mutfak, banyo, antre ve balkon, Çapkatında net 43 m2 alanda 2 oda, mutfak, antre, wc, + 9 m2 teras hacimleri olup toplamda 107,50 m2 alanlıdır. Eklenti depo 3,48 m2 alanlıdır. Dosya konusu çatı arası piyesi dairenin; salon ve odaların zemini laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Antre zemin döşemesi seramik kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfak yer döşemesi seramik kaplı duvarları ve tavanı sıvalı boyalı olup sabit granit mutfak tezgahı-eviye ile tezgah altı ve üstü mutfak dolapları mevcuttur. Banyo'nun zemin döşemesi ve duvarları seramik kaplı, tavanı sıvalı ve boyalıdır. Banyo'da duşakabin tekne ve lavabo-banyo dolabı mevcuttur. Wc' nin zemin döşemesi ve duvarları seramik kaplı alaturka tuvalet vardır. Terasın ve balkonun yer döşemesi seramik kaplıdır. Çatı arası kattaki açık mutfakta sabit granit mutfak tezgahı- eviye ile tezgah altı ve tezgah üstü mutfak dolapları bulunmaktadır. Katlar arasındaki bağlantı ahşap merdivenler ile sağlanmaktadır. Pencereler ahşap görünümlü pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapılar panel kapı ve dış kapı çelik kapıdır. Isıtma sistemi doğalgaz-kombidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 8 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmazın çevresinde Hakan Caddesi ve Maslak Çeşme Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın yakınında Mehmet Akif Hastanesine Bağlı Polikiinik, Akşemsettin Cami, Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı ve Dr. Hulusi Behçet Ortaokulu bulunmaktadır. Taşınmazın çevresi konut yoğunlukludur. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. " Denilmiştir.

İmar Durumu : Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bila tarih ve E-33067842-754-552157 sayılı e-imzalı yazısına göre; "Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi 450 Ada 40 Parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu ve diğer belgeler talep edilmektedir. Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 – 22.03.2021 – 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 Kat (B-3), Konut Alanında kalmaktadır. Plan veya plan notlarının 1.53 maddesinde; "3 kat yapılaşma öngörülen1000m2'denküçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat+zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir.HavamaniakriterlerindendolayımaksimumbinayüksekliğivekatadediEmlakveİstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir." Denilmektedir.

Kıymeti : 4.650.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Muhdesat / Teferruat / Eklenti Bilgileri :

1- Eklenti Depo, 7 nolu depo Tss. Yev.No:29/12/2016-46512

2 - Eklenti Depo, 7 nolu depo Tss. Yev.No:29/12/2016-46512

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:25

25/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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