KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.805.000,00

1

Taşıt

34kct440 Plakalı , 2023 Model , RENAULT Marka , H5HE498D031521 Motor No'lu , VF1RHN00171799707 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1332cm3 , Rengi Mavi Borçlu'ya ait, 34 KCT 440 plakalı,1332 cm³ silindir hacimli, Benzin- Elektrikli motorlu, Mavi renk, 25490 km de, M1 sınıfı araç, takyidat bilgileri ile karşılaştırılmış, dosyada belirtilen araç olduğu bilirkişice tespit edilmiştir. Araç incelemesinde; sol arka tampon ve sol arka çamurlukta sürtmeye bağlı darbe olduğu, araç sol çamurluk çıtasının olmadığı görülmüştür. Ön tampon sol ve sağ köşelerinde sürtmeye bağlı çizikler mevcuttur. Sağ arka tampon köşesinde çatlak mevcuttur. Araç cam tavanlı, yol bilgisayarlı, otomatik vitesli, klimalı, Hybrid motorlu, Lastikler %60 durumdadır. Araç SBM(Tramer) sorgulamasında, 1(bir) adet hasar kaydı görülmüştür. Araç Derin Yediemin Otoparkı, Firuzköy Bulvarı Latife Hanım Sok. No:176/A 34840 Avcılar / İstanbul adresinde bulunmaktadır.