Güncelleme Tarihi:
Örnek No:54*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE
İCRA DAİRESİ
2024/13131 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13131 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|760.000,00
|1
|Taşıt
|34HZV023 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , 225 Tipli , 552837757138465 Motor No'lu , ZFA22500006V80729 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Gri , Dosyada yer alan 18/11/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;
34 HZV 023 ARAÇ TEKNİK BİLGİLERİ
MARKA : FIAT
TİPİ :FIORINO PREMIO 1.3 MULTİJET
CİNSİ : KAMYONET
MODEL : 2021
PLAKA NUMARASI : 34 HZV 023
MOTOR NUMARASI : 552837757138465
ŞASİNUMARASI : ZFA22500006V80729
ŞANZIMAN TİPİ : MANUEL
MOTOR GÜCÜ : 75 BG
MOTOR TİPİ : DİZEL
RENGİ : GRİ
KULLANIM AMACI : YÜK NAKLİ/HUSUSİ
KOLTUK SAYISI : 4
AĞIRLIĞI : 1437 KG
SİGORTA BEDELİ : 607.506 TL
ARACIN KMSİ : 27.717 KM
GENEL GÖRÜNÜM : İYİ
LASTİK :CONTİNENTAL MARKA 195/55 R16 Lastiklerin zayıf olduğu
ARACIN DURUMU
Bilirkişi olarak seçilmemle, tarafıma tevdi edilmiş olan T.C Küçükçekmeceİcra dairesinin 2024/13131 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 30.10.2024 tarihinde Atatürk Bulvarı Milas Cad. No:8 Başakşehir/İstanbul adresindeki HİSAR OTOPARK adli yedd-i emin otoparkında bulunan 34 HZV 023 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2021 Model, Gri renkli, FIAT FIORINO PREMIO Manuel vitesli, 4 kişilik N1 Sınıfı(87.03 ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEMİŞTİR). 27.717 km?de olduğu, kapıların çilingir vasıtasıyla açıldığı, anahtarların ve ruhsatın görülmediği, kapıların çilingir vasıtasıyla açıldığı, motor havuzunun gözle kontrol edildiği, arka tamponun hasarlı, ön tamponda çizikler olduğu, muhtelif kısımlarında çizikler, hafif göçükler olduğu, CONTİNENTAL MARKA 195/55 R16 Lastiklerin zayıf olduğu tespit edilmiştir.
ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI
Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 1 adet hasar dosyasından 45.382 TL hasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden açılmış hasar dosyasının olmadığı tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 10:40
23/01/2025
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02162218