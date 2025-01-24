KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

760.000,00

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Taşıt

34HZV023 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , 225 Tipli , 552837757138465 Motor No'lu , ZFA22500006V80729 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Gri , Dosyada yer alan 18/11/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

34 HZV 023 ARAÇ TEKNİK BİLGİLERİ

MARKA : FIAT

TİPİ :FIORINO PREMIO 1.3 MULTİJET

CİNSİ : KAMYONET

MODEL : 2021

PLAKA NUMARASI : 34 HZV 023

MOTOR NUMARASI : 552837757138465

ŞASİNUMARASI : ZFA22500006V80729

ŞANZIMAN TİPİ : MANUEL

MOTOR GÜCÜ : 75 BG

MOTOR TİPİ : DİZEL

RENGİ : GRİ

KULLANIM AMACI : YÜK NAKLİ/HUSUSİ

KOLTUK SAYISI : 4

AĞIRLIĞI : 1437 KG

SİGORTA BEDELİ : 607.506 TL

ARACIN KMSİ : 27.717 KM

GENEL GÖRÜNÜM : İYİ

LASTİK :CONTİNENTAL MARKA 195/55 R16 Lastiklerin zayıf olduğu

ARACIN DURUMU

Bilirkişi olarak seçilmemle, tarafıma tevdi edilmiş olan T.C Küçükçekmeceİcra dairesinin 2024/13131 TLMT dosyası kapsamında, keşif için 30.10.2024 tarihinde Atatürk Bulvarı Milas Cad. No:8 Başakşehir/İstanbul adresindeki HİSAR OTOPARK adli yedd-i emin otoparkında bulunan 34 HZV 023 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2021 Model, Gri renkli, FIAT FIORINO PREMIO Manuel vitesli, 4 kişilik N1 Sınıfı(87.03 ÖZELLİĞİNİ KAYBETMEMİŞTİR). 27.717 km?de olduğu, kapıların çilingir vasıtasıyla açıldığı, anahtarların ve ruhsatın görülmediği, kapıların çilingir vasıtasıyla açıldığı, motor havuzunun gözle kontrol edildiği, arka tamponun hasarlı, ön tamponda çizikler olduğu, muhtelif kısımlarında çizikler, hafif göçükler olduğu, CONTİNENTAL MARKA 195/55 R16 Lastiklerin zayıf olduğu tespit edilmiştir.

ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI

Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 1 adet hasar dosyasından 45.382 TL hasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden açılmış hasar dosyasının olmadığı tespit edilmiştir.