Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/15293 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15293 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, - Ada, 3576 Parsel, TAŞINMAZIN 1/12 HİSSESİ SATILIKTIR

KÜCÜKCEMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;

Satışa konu taşınmaz; Küçükçekmece İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, Atılgan Sokakta, tapunun 3576 parsel numarasında kayıtlı ve Atılgan Sokaktan 1/1 ve 1/2 dış kapı numarası alan 363,35m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 1/12 hissesi niteliğindedir.

Atılgan Sokağa paralel cephesi 18,09mt, yola dik derinliği 16,39mt ve 19,73mt olan, tamamı 363,35m2 alana sahip arsa üzerinde 1/1 ve 1/2 dış kapı numaralı olmak üzere iki adet bina yer aldığı tespit edilmiştir. 1/1 dış kapı numaralı bina, bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 155m2 oturum alanına sahip, bodrum katında yol cephesinden müstakil girişe sahip iş yeri mahalli, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında bir adet dükkan, normal katlarında ikişer daire mevcut, dış cephesi sıvalı ve boyalı, iş yeri ve dükkan doğramaları demir ve alüminyum doğrama, daireleri PVC doğramalı, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. 1/2 dış kapı numaralı bina, zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 120m2 oturum alanına sahip, zemin ve normal katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, daireleri PVC doğramalı, dış cephesi sıvlaı ve boyalıdır. Tamamı 363,35m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan iki binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı1850m2 civarında olup, taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Yenimahalle Mahallesi, Atılgan Sokakta, Tapunun 3576 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve Atılgan Sokaktan 1/1 Ve 1/2 Dış Kapı Numarası Alan 363,35M2 Miktarlı Kayden: Arsa Vasıflı Taşınmazın 1/12 Hissesi Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 363,35 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı resmi internet sitesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden alınan imar durum bilgisine göre; Küçükçekmece İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3576 parsel sayılı taşınmaz, 26.02.2018- 22.03.2021- 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı Planında, kısmen Ayrık Nizam 4 kat Konut Alanında, kısmen de Ayrık Nizam 5 kat Ticaret+ Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:07

29/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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