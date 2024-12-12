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KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 00:00

Örnek No:54*

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
İCRA DAİRESİ
2023/34794 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34794 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.100.000,001Taşıt34NZ5762 Plakalı , 2016 Model , AUDI Marka , 8V Tipli , CHZ147492 Motor No'lu , WAUZZZ8V5H1021706 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Araç Erol Yediemin Otoparkı- Depo- Şamlar Mah.-,Tuğçe Sokak Başakşehir İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:02
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:02

11/12/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02138927