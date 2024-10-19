Örnek No:54*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/8159 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8159 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



1 NOLU ARAÇ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 665.000,00 1 Taşıt 06TVP19 Plakalı , 2008 Model , MITSUBISHI Marka , FE 859-G Tipli , 4D34L98459 Motor No'lu , NLTFE85P ...

KÜCÜKCEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ; 06 TVP 19 plaka sayılı 2008 model yılına sahip BEYAZ renkli, 4D34L98459 motornumaralı, NLTFE85PG01002480 şasi numaralı MITSUBISHI marka FE 859-G tipindeki ticari adıyla FE 859 G araç Dizel yakıtlı, düz vitesli ticari kamyondur. Araç GİB veri tabanına göre CANTER F E 859 E tipindedir. Araç 3908 silindir hacmindedir, motor gücü 136 kw ve 4700 kg net ağırlıktadır. Araç 3 koltukludur. Tescil tarihi 07.06.2019 olup yük nakli için kullanılan ticari bir araçtır. Aracın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Hasar Geçmişi, Ruhsatı, Periyodik Araç Muayenesi, Ağır - Hafif Bakım kayıtları dosyada yer almamaktadır. 06 TVP 19 plakalı aracın hasar bedeli belirsiz 10 adet kazaya karıştığı sonucu elde edilmiştir. Araç ağır hasar kayıtlıdır. 06 TVP 19 plaka sayılı aracın yerinde incelenmesinde;

- Aracın anahtarı vardır. Aracın kapıları açıktır. Araç motoru çalıştırılamamıştır.

-Araç aküsü boştur. Kilometresi okunamamıştır.

- Aracın plakası üstündedir.

- Şasi numarası gövde üzerinden okunamamıştır.

-Aracın motor kısmı açılamamıştır.

-Önde emniyet kemerli 3 koltuk vardır.

-Aracın içi kirli ve yıpranmış durumdadır.

- Aracın kaportasında muhtelif çizik ve ezikler vardır.

- Sol ve sağ ön kapıda 5 cm çapında ezik ve boya çizilmesi vardır. Kapılarda çeşitli boya

atmaları ve paslar vardır.

- Yan aynalar paslıdır.

- Araç kasası ahşap zeminli ve brandasızdır, kasada geniş paslanmalar vardır.- Ön tampon hasarlıdır.

- Lastiklerin %90 ömrü tamamlanmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:14

2. NOLU ARAÇ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.650.000,00 1 Taşıt 34RZ0962 Plakalı , 2016 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 967PKX3 Tipli , 934911C0064909 Motor No'lu , W ...

KÜCÜKCEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ; 34 RZ 0962 plaka sayılı 2016 model yılına sahip BEYAZ renkli, 94911C0064909 motor numaralı, WDB96700710067479 şasi numaralı MERCEDES-BENZ marka 967PKX3 tipindeki ticari adıyla ATEGO araç Dizel yakıtlı, düz vitesli ticari kamyondur. Araç GİB veri tabanına göre ATEGO 1518/42 KK CBU tipindedir. Araç 5132 silindir hacmindedir, motor gücü 130 kw ve 7750 kg net ağırlıktadır. Araç 3 koltukludur. Tescil tarihi 04.04.2022 olup yüknakli için kullanılan ticari bir araçtır. Aracın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Hasar Geçmişi, Ruhsatı, Periyodik Araç Muayenesi, Ağır - Hafif Bakım kayıtları dosyada yer almamaktadır.34 RZ 0962 plakalı aracın hasar bedeli belirsiz 2 adet kazaya karıştığı sonucu elde edilmiştir. Araç ağır hasar kayıtlıdır. 34 RZ 0962 plaka sayılı aracın yerinde incelenmesinde;



- Aracın anahtarı vardır. Aracın kapıları açıktır. Araç motoru çalıştırılamamıştır.

-Araç aküsü boştur. Kilometresi okunamamıştır.

- Aracın plakası vardır, montajı yapılmalıdır.

- Şasi numarası gövde üzerinden okunmuştur.

- Aracın motor kısmı açılamamıştır.

- Önde emniyet kemerli 3 koltuk vardır.

- Aracın içi temiz ve az yıpranmış durumdadır.

- Aracın kaportasında muhtelif çizik ve ezikler vardır.- Kasanın sağ üst tarafı boydan boya korozyona uğramıştır. - Lastiklerin %90 ömrü tamamlanmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:59

10/10/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02107096