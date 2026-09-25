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YENİDOĞAN BEBEK BAKIMI SETİ, ASKER SETİ VE TAZİYE SETİ SATIN ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KÜLTÜR,SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜLÜĞÜ
Yenidoğan Bebek Bakımı Seti, Asker Seti ve Taziye Seti Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/1834113
1- İdarenin
1.1. Adı
:
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO: 10 KAT:4 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02124110796
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
06.10.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu - Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 K:4
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
Yenidoğan Bebek Bakımı Seti, Asker Seti ve Taziye Seti Alımı İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
32 kalemden oluşan, halkla ilişkiler saha çalışmalarında vatandaşlara dağıtılmak üzere Yenidoğan Bebek Bakım, Taziye ve Asker Seti içinde yer alan ürünleri kapsamaktadır.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 10 Kat:4 - 34295
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (tamamı tek seferde) teslimat yapılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi
:
3 gün
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02556948