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Güncelleme Tarihi:

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 00:00

 

YENİDOĞAN BEBEK BAKIMI SETİ, ASKER SETİ VE TAZİYE SETİ SATIN ALINACAKTIR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KÜLTÜR,SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜLÜĞÜ

Yenidoğan Bebek Bakımı Seti, Asker Seti ve Taziye Seti Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2026/1834113

 

1- İdarenin

1.1. Adı

:

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi

:

HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO: 10 KAT:4 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası

:

02124110796

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

  

2.1. Tarih ve Saati

:

06.10.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres

:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kültür,Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu - Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 K:4



3- İhale konusu mal alımının

  

3.1. Adı

:

Yenidoğan Bebek Bakımı Seti, Asker Seti ve Taziye Seti Alımı İşi

3.2. Niteliği, türü ve miktarı

:

32 kalemden oluşan, halkla ilişkiler saha çalışmalarında vatandaşlara dağıtılmak üzere Yenidoğan Bebek Bakım, Taziye ve Asker Seti içinde yer alan ürünleri kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 10 Kat:4 - 34295

3.4. Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (tamamı tek seferde) teslimat yapılacaktır.

3.5. İşe başlama tarihi

:

3 gün



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 #ilangovtr Basın no ILN02556948