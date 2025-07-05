KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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NALBUR VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025 YILI NALBUR VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/991992
1-İdarenin
a) Adı
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI N0:10 34303, KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
02124444360 - 2124110789
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
2025 YILI NALBUR VE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
513 (Beş yüz on üç)) kalem Nalbur ve Elektrik Malzemeleri Alımı işi
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Merkez deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İdarenin işe başlama talimatı üzerine Yüklenici 25 (yirmi beş) gün içerisinde ihale konusu malları orijinal ambalajlarında madde 10.1.1 de belirtilen İdarenin deposuna teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin yazılı talimatı ile.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
31.07.2025 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvaı No:10 Küçükçekmece/İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü nalburiye, elektrik ve hırdavat malzemeleri alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02255271