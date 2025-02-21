KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İşletmelerde Kullanılmak Üzere Taze Sebze ve Meyve Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/261053
1-İdarenin
a) Adı
:
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
İstasyon Mh. İstasyon Cd. No: 54 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2124110826 - 2124110833
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
İşletmelerde Kullanılmak Üzere Taze Sebze ve Meyve Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
17 kalemden oluşmaktadır.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
1-Soğuksu Sosyal Tesisleri 2-Selçuklu Sosyal Tesisleri 3-Halkalı Sosyal Tesisi 4-Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri 5-Menekşe Kafe 6-Macera Parkı 7-Hayatpark Emekliler Kafesi (Halkalı merkez mah. Emekliler kafeteryası) 8-İnönü Mahallesi Emekliler Kafeteryası 9-Fevzi Çakmak mahallesi Emekliler Kafeteryası 10-Cennet mahallesi Emekliler Kafeteryası 11-Emekliler Kafeteryası (Tevfikbey Mah. Şehit Rafet Uçankuş Parkı)
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Teknik Şartname'nin 7.2 nci maddesinde belirtilen sipariş süreleri dikkate alınarak, İdarenin ihtiyacına göre bildirilen siparişler doğrultusunda 31/07/2025 tarihine kadar peyder pey teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarece belirlenecek tarihte
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
10.03.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü / 1. Kat / Toplantı Salonu (İstasyon mahallesi Halkalı İstasyon caddesi No:54 Küçükçekmece/İSTANBUL)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Hal Kayıt Sistemine Kayıtlı olduğunu gösteren belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02177221