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SMS GÖNDERİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2025 YILI SMS GÖNDERİMİ HİZMETİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/116588
1-İdarenin
a) Adı
:
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI 10 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
4444360 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
2025 YILI SMS GÖNDERİMİ HİZMETİ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
1 kalemden oluşan 60.000.000 adet "2025 YILI SMS GÖNDERİMİ HİZMETİ ALIMI İŞİ" ni kapsamaktadır.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN YAYIN ŞEFLİĞİ
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.03.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
d) İşe başlama tarihi
:
01.03.2025
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
13.02.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu (Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 Küçükçekmece/ İstanbul)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
#ilangovtr Basın no ILN02163751