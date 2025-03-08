KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/503 Esas

KARAR NO : 2024/244

Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2024 tarihli ilamı ile 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali Osman ve Fatma oğlu, 14/06/1978 doğumlu, Trabzon, Sürmene, Üzümlü mah/köy nüfusuna kayıtlı YAKUP CEVAHİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/03/2025

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