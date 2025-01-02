KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

27.12.2024

Sayı : E.60074957-2024/409-Ceza Dava Dosyası

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SANIK HAKAN DEMİREL,

Küçükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/409 esas sayılı dosyasında hakkınızda dava açılmış olup,

Tarafınıza atılı suç CMK 251 maddesi kapsamında sayılan suçlardan olması sebebiyle mahkememizce basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiş olup duruşma açılmaksızın beyanlarınız, karşı tarafın iddiaları ve toplanan delillere göre CMK 223 maddesi uyarınca karar verilecektir.

Bu basit yargılama sonucu ceza almanız halinde CMK 251/3 maddesi uyarınca ¼ oranında indirim yapılacaktır.

Ancak basit yargılama usulü uygulanarak verilen hükme itiraz ettiğinizde ¼ oranında ceza indirimi uygulanmayacaktır.

Bu nedenle, ekteki iddianameye göre hakkınızdaki suçlamaya ilişkin savunma ve delillerinizi,

İddianamede açık kimliğiniz ve adresinizle ilgili eksiklik ve hata var ise bu eksiklik ve hatayı, doğru, eksiksiz iletişim bilgilerinizi,

Basit yargılama sonunda ceza almanız halinde hapis cezası yerine para cezası da verilmeyecek durumda kamuya yararlı bir işte çalışmaya gönüllü olup olmadığınızı,

Mahkememizce atılı suçu işlediğinizin kabul edilmesi ve ceza verilmesi halinde, “Daha önce herhangi bir suçtan hakkınızda verilen mahkûmiyet kararı yoksa ve karşı tarafın zararı oluşması halinde bu zarar giderilmiş ise CMK 231. madde uyarınca ceza almanıza ilişkin hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılacağı, bu 5 yıllık süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemediğiniz takdirde davanın düşeceği, 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suç işlemeniz halinde ise hükmün açıklanacağı...” şeklindeki uygulamaya rıza gösterip göstermediğinizi bildirmeniz,

Davranışlarınızı etkileyecek ceza sorumluluğu üzerinde tereddüt oluşturabilecek akıl hastalığınız var ise bu husus ile ilgili rapor ve tedavi evraklarınızı,

Hakkınızda TCK 58. maddelerinin uygulanması ihtimaline göre CMK 226 madde uyarınca ek savunmanızı,

Eyleminiz ile karşı tarafın zararı oluşmuş ise zararı giderdiğinize dair ispatlayacak belgeniz var ise bu belgenizi ekler, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili beyanlarınızın yer aldığı dilekçenizi bu ihtar ve iddianamenin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yargı çevremizde oturuyor iseniz mahkememize aksi halde adresinizin bağlı olduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine sunmanız,

Bu 15 günlük sürede yukarıda belirtilen hususlarla ilgili dilekçe sunmadığınız ve beyanda bulunmadığınız takdirde dosya kapsamına, önceki beyan ve toplanan delillere göre karar verileceği,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da rıza gösterdiğinizin kabul edileceği,

İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02149802