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KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ

04/11/2024

ESAS NO : 2024/320 Esas

Davacı , ALAATTİN ATASEVER ile Davalı , SAADAT GULIYEVA ATASEVER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Azerbaycan uyruklu davalı SAADAT GULIYEVA ATASEVER'in adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.

11/03/2025 duruşma günü, saat 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi halde HMK.'nın 147 nci maddesi gereğince "belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği" davalı SAADAT GULIYEVA ATASEVER 'e ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02124775