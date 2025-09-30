KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Küçükçekmece ilçesi, Safra mahallesi, 780 ada, 2 parsel, kat mülkiyetli, 6.140,70 m2 yüzölçümlü, A ve B Bloktan Oluşan Ofis ve İşyeri Olan Mesken ve Arsası ana taşınmaz nitelikli, B blok, 1. Bodrum kat, 4 no.lu bağımsız bölüm, 216/1600 arsa paylı DÜKKAN; ana taşınmaz binanın taşıyıcı sistemi beto narme karkas, yapı nizamı blok nizam olup B Blok bina;2 bodrum kat+ zemin kat+4normal kat+ ÇAP katlıdır. Dosya konusu B blok, 1. Bodrum katta konumlu, 4 no.lu bağımsız bölüm dükkan mimari projesine göre; (süpürülebilir alan)net 1190 m2 alanlıdır. Dükkan olarak nitelendirilen taşınmaz onanlı projede içinde yüzme havuzu, soyunma odaları olacak şekilde projelendirilmiştir. Mahallinde kaba inşaat halinde olup ara duvarlar inşaa edilmemiştir. Arka tarafta havuz yapılacak kısımda yaklaşık 616 m2 alan havuz alt kotundadır. Bu alan ta vandan ışık almaktadır. Önde 8,4 m2 alan dükkana ilave edilmiş olup mevcutta 1198 m2 alanlıdır. Dükkanın ön cephesi 4.40 m'dir. Konu dükkanın ön cephesindeki pencereleri ve giriş kapısı alüminyum profil imalat ve camlıdır. Dükkan keşif esnasında boştur. Konu dükkanın sağ ve sol yan cephesinde bulunan dükkanlarda boş haldedir. Binanın yaşı yaklaşık 13 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Satışa konu taşınmazın yakınında İstiklal Caddesi ve 1. Enfes Sokak bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Avrupa Konutları Atakent, Sefaköy 100. Yıl İlkokulu, İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Ulu Cami ve Küçükçekmece Mesleki ve Teknik Lisesi bulunmaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Taşınmazın İmar Durumu : Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-33067842-115.02.01 [115.02.01]-521522 sayılı e-imzalı yazısına göre; " İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 780 ada 2 parsel sayılı taşınmazın imar durum bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018" 22.03.2021"26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2.maddesindeki hükümlere haiz, E:1.25, Konut Alanın da kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. " Denilmektedir.

Adresi : İnönü Mah. 2.Çimen Sokak Güzel Evler Sitesi B Blok 24E Dış Kapı Nolu Dükkan

Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.140,70 m2

Arsa Payı : 216/1600

Kıymeti : 40.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 10:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2025 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:48

28/09/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02303062