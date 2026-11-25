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KÜÇÜKÇEKMECE 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/59 Esas

KARAR NO : 2025/132

Davacılar Berrin YAŞAR, Kuzey YAŞAR, Taner YAŞAR tarafındandavalıYıldız METE ve arkadaşları aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile, İstanbul ili Avcılar İlçesi Avcılar Mahallesi 8612 parsel 4. Kat 10 numaralı bağımsız bölüm niteliğindeki taşımaz üzerindeki ortaklığın kaydında bulunan tüm takyit, şerh ve hükümlülükleriyle birlikte SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın umuma açık artırma yoluyla YAPILMASINA,

3-Satıştan elde edilecek paranın mirasçılara mirasçılık belgesindeki payları oranında DAĞITILMASINA,

4-Satış işlemleri için Küçükçekmece İcra Müdür Yardımcısı İsmail Sever'in GÖREVLENDİRİLMESİNE,

5-Peşin harcın mahsubu ile taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında hesaplanacak karar ve ilam harcının tüm paydaşlardan hisseleri oranında tahsili ile hazineye irad kaydına,

6-Davacı taraf davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihindeki yürürlükte bulunan AAÜT.ne göre hesaplanan 28.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan hissesi oranında tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

7-Davacı tarafça yapılan aşağıda dökümü gösterilen 8.285,05‬ TL yargılama giderinin davacı tarafa hissesi oranında düşen kısmın ayrık tutularak kalan bölümün davalılardan hissesi oranında tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Mahkememize veya eş değer konumdaki bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanının tutanağa geçirtilmek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş ,

İş builan mahkememiz 04/02/2025 tarihli gerekçeli kararının tebliği yerine geçmek üzere davalı Yıldız METE 'ye ilanen tebliğ olunur . 03/11/2026

#ilangovtr Basın no ILN02604086