KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/200

DAVALI : ORHAN ÇAVUŞLAR

Mahkememizin yukarıda esas sırası belirtilen dosyasında, davacı Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından tarafınıza İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1925 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Başakşehir Belediye Başkanlığı adına tescili dava açılmıştır.

Mahkememizce 11/11/2026 günü 09:35 saatinde yapılacak olan tahkikat duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02492662