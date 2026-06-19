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KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/374

DAVALILAR : 1- ARİF KABATAŞ
                        2- YÜCEL KABATAŞ
                        3- ZÜHAL KABATAŞ

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında 17/06/026 tarihli celsede dava konusuKüçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi, 6527 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 05/08/2026 günü 09:300 saatinde keşif yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce 25/11/2026 günü 10:05 saatinde yapılacak olan tahkikat duruşmasında bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/06/2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02492509

 