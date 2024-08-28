T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/152

Başakşehir Belediye Başkanlığı'nca Olimpiyat Parkı Alanı'nda yer alması nedeni ile kamulaştırılmasına karar verilen, Dava konusu İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli -2 Mahallesi, 467 ve 598 parsel sayılı, 250,00'şer m2 yüzölçümlü taşınmazların tamamının Fatma Leman Tunca adına kayıtlı olup; dosyaya sunulmuş mirasçılık belgesine göre 8/8 pay Hatice Kevkep Duruöz adına olduğu, buna göre Hatice Kevkep Duruöz'ün 8/8 mirasçılık oranına düşen payın 5.000.000,00 TL olduğu hesap ve takdir edilmiş olup, sözü edilen bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur.

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