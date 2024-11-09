T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/235

KARAR NO : 2024/620

İLAN METNİ

Davacı Miray Aydoğan tarafından davalı Okan Aydoğan aleyhine açılan boşanma davasında; (ÖZETLE;)

1- Davanın kabulü ile tarafların TMK 166/1 mad. uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Müşterek çocuklar 05/08/2013 doğumlu ZEYNEP MASAL ve 09/09/2019 doğumlu LİNA SU'nun velayetinin anneye verilmesine,

3- Velayeti anneye bırakılan küçüklerin baba arasında şahsi münasebet tesisine

5- Davacının iştirak nafakası talebinin kabulüne, kararın kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuklar için ayrı ayrı aylık 750-TL'den toplamda aylık 1.500TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacı anneye verilmesine,

6- Davacının yoksulluk nafakası talebinin kabulüne, kararın kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davacı için aylık 1.000-TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7- Peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile noksan 247,70 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

8- Adli yardım talebi nedeni ile suçüstü ödeneğinden karşılanan tebligat, müzekkere, ilanen tebligat vs ücreti toplamı7.683,50 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

9- Davacı tarafından yapılan peşin harç 179,90 TL, vekaletname harcı 25,60 TL ile tebligat gideri vs 398 TL olmak üzere toplam603,5‬0 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, YÖNÜNDE KARAR VERİLDİĞİ,

Davalıya yapılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmesi ve yapılan adres araştırması sonucu kendisine ulaşılamadığından, davalıya gerekçeli kararın ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 gün sonra başlamak üzere tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği ve istinaf talebinde bulunulmaması üzerine mahkeme hükmünün Kesinleşeceği ve Nüfus Müdürlüğüne gönderileceği yönünde gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere Okan AYDOĞAN'a (T.C.53203100992) İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02118075