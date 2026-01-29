KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği :İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mah. Cumhuriyet Mevkii 7660 Parsel, 136,00 M2, Arsa

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Arsaüzerinde zemin kat+2 normal kattan müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu,her katta 1 daire olup toplam 3 daire olduğu, yapının 21-30 yıl arası yaşta olduğu, yıpranmış ve 3 A sınıfında yapılmış bina olduğu zemin katta oturum alanı 90,00 m2 normal katlar 112,00 m2 olmak üzere toplam 314,00 m2 inşaat alanının hesaplandığı, binanın merkezi konumda belediyenin tüm hizmetlerinden faydalanan bir bölge içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindeki hükümlerine haiz, bitişik Nizam 3 kat (B-3) Konut Alanında kaldığını, plan notlarının 1.50 maddesinde "Plandaveya plan notlarında3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre ( 1 bodrum+zemin+ normal kat+ zemin kat konturlarında ÇAP olmak üzere ) tespit edilerek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katlarının iskan edilmemesi kaydı ile zemin+3 normal kat+Çap yapılabilir." denilmektedir.

Taşınmaz Üzerindeki Şerhler : Takyidattaki gibidir.

Kıymeti : 10.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:11

28/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02390768