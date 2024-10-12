T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/188 Esas

4721 Sayılı TMK'nın 594. Maddesi uyarınca 31426452692 T.C Kimlik numaralı HASAN KESKİN'nin mirasçıları tespit edilemediğinden, birer ay ara ile 2 defa ilan yapılarak hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarının gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK'nın 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur. 14/08/2024

İLGİLİ KİŞİ : HASAN KESKİN - 31426452692 EDİRNE ili, MERKEZ ilçesi, ÜYÜKLÜTATAR mah/köy, 63 Cilt, 39 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve EMİNE oğlu/kızı, 01/07/1900 dogumlu,

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