KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/828

KARAR NO : 2022/1205

Davacı HATUN KILAGÖZ aleyhine davalı ALİ RIZA KILAGÖZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkeme dosyası 13/10/2022 tarihinde karar çıkmış olup, davalı ALİ RIZA KILAGÖZ'ün yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden verilen hükmün ilan yolu ile tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizin 13/10/2022 tarih ve 2021/828 Esas- 2022/1205 Karar sayılı gerekçeli kararının hüküm kısmında;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davanın KABULÜ ile TMK 161/1 maddesi gereği evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TUNCELİ İli, MAZGİRT İlçesi, ORTAHARMAN Köyü/mah. Cilt 70, hane 45'de nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve İPEK'den olma, 02/01/1967 doğumlu, 40451058670 T.C. Kimlik Numaralı davacı HATUN KILAGÖZ ile aynı hanede nüfusa kayıtlı RIZA ve HASKAR'den olma 01/05/1965 doğumlu, 40640052304 T.C. Kimlik Numaralı davalı ALİ RIZA KILAGÖZ' ün BOŞANMALARINA,

2- Bakiye 21,40 TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNE' ye İRAT KAYDINA,



3- Davacı tarafından yapılan yargılama giderleri olan 59,30 TL başvuru harcı, 59,30 TL peşin harç, 80,25 TL tebligat ve müzekkere gideri, 2.601,90 TL ilanen tebligat gideri olmak üzere toplam 2.800,75TL nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4- Gider avansından kullanılmayan kısımların kararın kesinleşmesinden sonra yatıran taraflara talep halinde İADESİNE,

5- Karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T gereğince 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair davacı asilin ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. "şeklinde karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde karara karşı Mahkememiz aracılığı ile istinaf talebinde bulunabileceği, Aksi takdirde hükmün kesinleşeceği davalıALİ RIZA KILAGÖZ'E İLANEN TEBLİĞ olunur.03/10/2025

#ilangovtr Basın no ILN02314487