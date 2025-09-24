KÜÇÜKÇEKMECE 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/65 Esas

KARAR NO : 2025/492

İLAN

Kasten yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı13.12.2024tarihli ilamı ile TCK nın 86/1 maddesi gereğince 5 YIL 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan "Seydreim ve Zermine oğlu, 2000 doğumlu "ZIMANAY SEYDREİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

