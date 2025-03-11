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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/689 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen MEHMET KUYUCU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 36037630750
ADI SOYADI : MEHMET KUYUCU
BABA ADI : ALİ İHSAN
ANA ADI : NAZİFE
DOĞUM TARİHİ : 03/01/1974
DOĞUM YERİ : ISPARTA
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