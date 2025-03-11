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KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/689 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen MEHMET KUYUCU'nun gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06.03.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 36037630750
ADI SOYADI : MEHMET KUYUCU
BABA ADI : ALİ İHSAN
ANA ADI : NAZİFE
DOĞUM TARİHİ : 03/01/1974
DOĞUM YERİ : ISPARTA

#ilangovtr Basın no ILN02187806