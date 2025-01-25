KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/996 Esas

DAVALI : SHAHIN MAHOUDI-

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı SHAHIN MAHOUDI'nin açık adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup ;

Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu 'Fatih Mah. Yalı Cad. 48.Evler D:1 DKN1:30 DKN2/8 Küçükçekmece / İSTANBUL' adresindeki taşınmazın tahliye istemi hususunda 15/05/2025 günü saat: 11:10'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02162620