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KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 00:00

İLAN
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/996 Esas
DAVALI : SHAHIN MAHOUDI-

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce davalı SHAHIN MAHOUDI'nin açık adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup ;
Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu 'Fatih Mah. Yalı Cad. 48.Evler D:1 DKN1:30 DKN2/8 Küçükçekmece / İSTANBUL' adresindeki taşınmazın tahliye istemi hususunda 15/05/2025 günü saat: 11:10'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02162620