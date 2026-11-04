KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

إعلان

صادر عن الجمهورية التركية - محكمة الاسرة السادسة كوجوك جكمجة

رقم الأساس : 2023/346 أساس المدعى عليه :AMRO AHMED FAROUK MOUTAFA MOHAMED

في المحاكمة الجارية بشأن دعوى الحضانة (تنظيم الحضانة (المادة 182 من القانون المدني التركي)) المرفوعة ضدكم من قبل المدعي/المدعين؛

قد تم إصدار عريضة الدعوى ومحضر الإجراءات الأولية من قبل محكمتكم إلى عنوانكم المحدد في عريضة الدعوى، إلا أنه لم يتسن إجراء التبليغ. وحيث لم يتم الحصول على نتيجة بالرغم من اصدار الإنابة القضائية، فقد تقرر إخطاركم إعلانا باللغة العربية (في جمهورية مصر العربية) بكل من: عريضة الدعوى، ومحضر الإجراءات الأولية ، ومحضر الجلسة، وذلك عن طريق النشر على موقع إخباري إلكتروني عام.

بناء عليه، يتم اعلانكم بطريق النشر بوجوب المثول شخصيا، أو إرسال وكيل قانوني ينوب عنكم، في جلسة المحاكمة المعينة بتاريخ 12/01/2027 في تمام الساعة 09:30 صباحا. وعملا بالمادة 139 من قانون الإجراءات المدنية ، يتعين عليكم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تسوية؛ وعلاوة على ذلك، ففي حال حضر أحد الطرفين فقط إلى جلسة المحاكمة وأبدى رغبته في المضي قدما في إجراءات المحاكمة، فلا يحق للطرف المتغيب الاعتراض على الإجراءات التي تتم في غيابه. و يجب عليكم، خلال مدة أسبوعين تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الإخطار، تقديم المستندات التي أشرتم إليها في عريضتكم ولم تقدموها بعد إلى المحكمة، أو تقديم الإيضاحات اللازمة لطلب جلب المستندات التي سيتم إحضارها من جهات أخرى. وفي حال عدم الوفاء بهذه الالتزامات خلال المدة الممنوحة، سيعتبر أنكم قد تنازلتم عن الاستناد إلى ذلك الدليل، وسيتخذ القرار بناء على ذلك.

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