T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90195340-2024/488-Ceza Dava Dosyası 24.09.2026

Konu : İlanen Tebliğ

İ L A N

Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık Nihat ve Destegül oğlu 02.12.1986 d.lu 12887439248 TC Kimlik Numaralı MEHMET EMİN MEYDAN hakkında yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizin 25.12.2025 tarih, 2024/488 esas, 2025/610 karar sayılı kararıyla sanığın 5 AY AY HAPİS ve 400 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup gıyabında verilen karar, sanığın adresinin belli olmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve internet haber sitelerinin birinde sanık MEHMET EMİN MEYDAN için İLANEN TEBLİĞİNE,Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzereilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 24.09.2026

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