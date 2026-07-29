KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
SHPALLJE
REPUBLIKA E TURQISË GJYKATA E 5-të E FAMILJES NË KÜÇÜKÇEKMECE
NR. I ÇËSHTJES : 2024/774 Themelore I PADITURI : SAMİR CECUNJANİN, shtetas i Republikës së Kosovës, i biri i VEHBIJA dhe SENADA, i lindur më 20/02/1980.Gjatë shqyrtimit gjyqësor të padisë së ngritur kundër jush nga paditësi/paditësit për shkurorëzim (shkurorëzim kontestues për shkak të tronditjes së themelit të bashkësisë martesore);
Ju njoftohet dhe ju bëhet e ditur se, nëse në datën dhe orën e caktuar nuk paraqiteni në gjykatë pa një arsye të vlefshme, procedura do të vazhdojë në mungesën tuaj, nuk do të mund të kundërshtoni veprimet procedurale të kryera, në seancën në të cilën përfundon hetimi gjyqësor do të kalohet në shqyrtimin gojor, në rast të shtyrjes së seancës për shqyrtimin gojor nuk do t’ju dërgohet ftesë tjetër dhe vendimi do të mund të merret në mungesën tuaj.
Dita e seancës: 08/10/2026 Ora: 10:25 Ju duhet të paraqiteni personalisht në seancë ose të përfaqësoheni nga përfaqësuesi juaj ligjor. Në të kundërt, sipas nenit 213/2 të Kodit të Procedurës Civile, të ndryshuar me Ligjin nr. 3156, procedura do të vazhdojë në mungesën tuaj. Ky njoftim ju komunikohet me shpallje dhe vlen si njoftim i rregullt për datën dhe vendin e seancës.
#ilangovtr Basın no ILN02520563