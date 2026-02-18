KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İLAN - T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/392

DAVALI : SHARAF DOMINI - Ruzımat ve Mastura oğlu, 09/05/1964 Kırım D.lu, Ukrayna uyruklu, Yabancı Kimlik No: 99332084468

Davacı Serdar SERTTAŞ tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan yargılamasında; tarafınıza çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesi ile, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Avni Akyol Bulvarı No:7Sofa Evleri B2 Blok D.68 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmazı 15/05/2022 başlangıç tarihli kira kontratı ile davalı borçlu Sharaf DOMINI 'ye kiraya verdiğini, davalının 2024 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2025 Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına ait kira bedellerini ve aidat bedellerini ödemediği, bu nedenle davalı aleyhine Küçükçekmece İcra Müdürlüğü'nün 2025/33290 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz etmediğini ve herhangi bir ödeme de yapmadığını beyan etmiş, açıklanan nedenlerle davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini mahkememizden talep ve dava etmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan ve yukarıda belirtilen davaya HMK 317-318 maddegereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verip ilk itirazlarınızı da cevap dilekçesiile bildirmeniz, tüm delilleriniziaçıkça ve hangi vakıanın deliliolduğunu da belirterek dilekçenize eklemeniz veya başka yerlerden, bankalardan getirtilecek belge veya makbuzlar varsa bunların bulunduğu yerleri bildirmeniz, müzekkere masraflarını dilekçenize eklemeniz, yapılacak 07/04/2026 tarih ve saat 10:10'daki duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz takdirde HMK. 150.md gereği yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek hüküm verileceği, HMK.139.md gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve duruşmaya gelen taraf gelmeyen tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği İHTAR olunur. 03/02/2025

