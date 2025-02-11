KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İLAN - T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/384

DAVALI : AMER JAWAD KADHIM LAMI, JAWAD ve HİAM oğlu, 20/02/1993 doğumlu,

Yabancı Kimlik No:99473984856

Davacı Faher KALOU tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan yargılamasında; tarafınıza çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı taraf dava dilekçesi ile; Müvekkilinin, Gümüşpala Mah. Fener Çıkmazı Sk. No:4 Daire:2 Avcılar/İSTANBUL adresinde bulunan taşınmazı 01/05/2022 tarihli kira kontratı ile 1 yıl süreli olarak davalı AMER JAWAD KADHIM LAMI'ye kiraya verdiğini, davalının 2023 yılı Ağustos ayı kira bedeli 6.500 TL, 2023 yılı Eylül ayı kira bedeli 6.500 TL ve 2023 yılı Ekim ayı kira bedeli 6.500 TL kira bedelini ödememesi üzerine davalı aleyhine Küçükçekmece İcra Müdürlüğü'nün 2023/295874 Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının 7 günlük yasal süresi içerisinde takibe itiraz etmediğini ve 30 günlük yasal süresi içerisinde de herhangi bir ödemede yapmadığını beyan etmiş, açıklanan nedenlerle davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini mahkememizden talep ve dava etmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan ve yukarıda belirtilen davaya HMK 317-318 madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verip ilk itirazlarınızı da cevap dilekçesi ile bildirmeniz, tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek dilekçenize eklemeniz veya başka yerlerden, bankalardan getirtilecek belge veya makbuzlar varsa bunların bulunduğu yerleri bildirmeniz müzekkere masraflarını dilekçenize eklemeniz, yapılacak 28/04/2025 tarih ve saat 10:15'teki duruşmaya gelmeniz, gelmediğiniz takdirde HMK. 150.md gereği yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek hüküm verileceği, HMK.139.md gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve duruşmaya gelen taraf gelmeyen tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği İHTAR olunur. 16/12/2024

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